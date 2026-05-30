Λίγο μετά το Game 2 των ημιτελικών της Basket Leauge ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, ο Αμερικανός σέντερ των ερυθρόλευκων, υποκλίθηκε στην ψυχική δύναμη του Δημήτρη Φλιώνη, αποκαλύπτοντας πως και ο ίδιος έχασε τον πατέρα του σε δύσκολη ηλικία.

Ο Αμερικανός σέντερ, εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση και τον θαυμασμό του για τον Δημήτρη Φλιώνη της ΑΕΚ, ο οποίος αγωνίστηκε παρά την πρόσφατη απώλεια του πατέρα του. Ο παίκτης του Ολυμπιακού, παραδέχθηκε ότι δυσκολεύεται να βρει τα κατάλληλα λόγια, καθώς η συγκεκριμένη κατάσταση ξύπνησε μέσα του έντονες προσωπικές μνήμες από τη δική του παιδική ηλικία.

