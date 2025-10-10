Αυξάνονται τα αγωνιστικά προβλήματα του Ολυμπιακού εν όψει της αποψινής (21:15, Novasports 4HD) αναμέτρησης με την Ντουμπάι BC στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για την 3η αγωνιστική της Euroleague…

Nοκ άουτ από το παιχνίδι τέθηκε και ο Εβάν Φουρνιέ, με αποτέλεσμα ο τεχνικός των «ερυθρολεύκων», Γιώργος Μπαρτζώκας, να καλείται να καλύψει ακόμη μια απουσία στην περιφέρεια, δεδομένου ότι λείπουν και οι Τόμας Γουόκαπ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς.

Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή του Γάλλου γκαρντ/φόργουορντ στην αναμέτρηση με την Ντουμπάι BC ήταν αμφίβολη, καθώς ταλαιπωρείται από πρόβλημα στην ποδοκνημική, με αποτέλεσμα να μην αγωνιστεί στο ματς με το Μαρούσι για την πρεμιέρα της Greek Basketball League.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο έμπειρος άσος, ο οποίος στις 29 Οκτωβρίου θα γιορτάσει τα 33α γενέθλιά του, θα κάνει αγώνα δρόμου, προκειμένου να προλάβει το κυριακάτικο (12/10, 19:00) ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.