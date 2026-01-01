Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί οριστικά χωρίς τον Τάισον Γουόρντ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens, την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου (21:15, Novasports Prime).

Ο Αμερικανός φόργουορντ δεν κατάφερε να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα με το οστικό οίδημα στην πρόσθια μοίρα του έξω κνημιαίου κονδύλου και, για λόγους προφύλαξης, αποφασίστηκε να μην υπάρξει ρίσκο πιθανής υποτροπής.

Έτσι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Γουόρντ, ενώ εκτός αποστολής παραμένουν επίσης οι ΜακΚίσικ και Φαλ, με τον τελευταίο να απουσιάζει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.