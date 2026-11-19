Εκτός πλάνων του Γιώργου Μπαρτζώκα παραμένει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού, του οποίου η τιμωρία έληξε, δεν θα αγωνιστεί στο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης (20/11, 21:15, Novasports Prime) στη Sunel Arena για την 10η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο συμμετοχής του διεθνούς γκαρντ στην αναμέτρηση με τους Μαδριλένους και ήταν απόλυτος στην απάντησή του.

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