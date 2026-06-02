Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στον πρώτο τελικό της GBL απέναντι στον Παναθηναϊκό, καθώς ο διεθνής γκαρντ ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα, όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Μπαρτζώκας την παραμονή της αναμέτρησης (3/6, 21:00).

«Ο Τάιλερ δεν θα παίξει αύριο, έχει μία τενοντίτιδα. Προέρχεται από τη μεγάλη κούραση, που παίζει από το καλοκαίρι με την Εθνική. Δεν έχει χτυπήσει δηλαδή, αλλά έχει μία τενοντίτιδα. Αύριο επειδή δεν έχει προπονηθεί, ούτε θα προπονηθεί σήμερα, είναι εκτός» ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής των «ερυθρολεύκων».