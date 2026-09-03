Σε ρυθμούς φιλικών αναμετρήσεων μπαίνει ο Ολυμπιακός, ο οποίος 4-6 Σεπτεμβρίου θα λάβει μέρος στο τουρνουά CRETE IBT 2026, το οποίο θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο και τα «Δύο Αοράκια».

Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα αναμετρηθούν την Παρασκευή (4/9, 21:00) με τη Φενερμπαχτσέ στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης, ενώ στον πρώτο ημιτελικό (18:30) «διασταυρώνουν τα ξίφη τους» η Αρμάνι Μιλάνο και ο Ερυθρός Αστέρας. Η «αυλαία» του τουρνουά πέφτει την Κυριακή (6/9), με τον αγώνα για την 3η θέση (18:00) και τον τελικό (20:30).

Οι Πειραιώτες θα παραταχθούν στα δύο παιχνίδια χωρίς τον Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο γόνατο, και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, ο οποίος βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» διαπραγματεύονται με την ΑΕΚ για την αποδέσμευσή του.

Όλοι οι υπόλοιποι διεθνείς του Ολυμπιακού τέθηκαν στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, με τον Γιαν Μοντέρο να πραγματοποιεί την πρώτη προπόνησή του με την ομάδα στο νέο προπονητήριο του ΣΕΦ.