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Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στη «SUNEL Arena» σε λίγη ώρα την Ντουμπάι για την 11η αγωνιστική (12/11, 21:15), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην έχει στη διάθεσή του τον Κώστα Παπανικολάου, που αντιμετωπίζει πρόβλημα στους κοιλιακούς.
Ο αρχηγός των ερυθρόλευκων ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα καταφυτικού τένοντα ορθού κοιλιακού, τραυματισμός που τον κράτησε εκτός δράσης και από το παιχνίδι με το Μαρούσι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
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