Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Ο Φρανκ Νιλικίνα δεν θα ενισχύσει τον Ολυμπιακό στην αυριανή (12/11, 21:15) αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις στο ΣΕΦ, καθώς ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στους οπίσθιους μηριαίους.

Το πρόβλημα του 27χρονου γκαρντ δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο ο Γιώργος Μπαρτζώκας επιβεβαίωσε στη Media Day της Τρίτης (11/11) πως ο παίκτης θα προφυλαχθεί και δεν θα αγωνιστεί.

Αντίθετα, ο Κίναν Έβανς θα βρίσκεται στη δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων», με τον τεχνικό του Ολυμπιακού να τον υπολογίζει κανονικά, εφόσον απουσιάζει ο Γάλλος γκαρντ.