Η Euroleague επέβαλλε πρόστιμο στον Γιώργο Μπαρτζώκα, για όσα εκτυλίχθηκαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά το τέλος της αναμέτρησης ανάμεσα σε Dubai Bc και Ολυμπιακό.

Η διοργάνωση, επέβαλλε στον προπονητή του Ολυμπιακού «καμπάνα» 4.000 ευρώ, για τη συμπεριφορά του μετά το τέλος του αγώνα, όπου άνοιξε διάλογο με έναν οπαδό στην κερκίδα του γηπέδου.

Ο Έλληνας προπονητής απολογήθηκε για όσα έγιναν, ωστόσο αυτό δεν έφτανε για να αποφύγει την ποινή από τη Euroleague, στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής.