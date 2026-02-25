Πονοκεφαλιάζει ο Βαγγέλης Μαρινάκης με την πορεία της Νότιγχαμ Φόρεστ στην Αγγλία και της Ρίο Άβε στην Πορτογαλία, καθώς βρίσκονται οριακά πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Ο ιδιοκτήτης των δύο συλλόγων σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε να συνδέσει το όνομά του με τον υποβιβασμό κάποιας ομάδας του.

Πάνω στις επιτυχίες των συλλόγων του έχει επενδύσει, δημιουργώντας αξιοζήλευτο όνομα. Με τον Ολυμπιακό έφθασε στην κατάκτηση του Conference League και της Youth League. Οδηγήθηκε στον τελικό του παγκόσμιου πρωταθλήματος νέων στο Μαρακανά. Πήρε τη Νότιγχαμ από τη δεύτερη κατηγορία, και όχι μόνο της ανέβασε, αλλά την οδήγησε και στην Ευρώπη. Επιχειρηματικά διαπρέπει. Το πάντρεμα των αθλητικών κι επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ωθεί τον Βαγγέλη Μαρινάκη σ’ ένα νέο εγχείρημα. Στη συμμετοχή του στο NBA Europe. Με ποιον; Με έναν δεύτερο Ολυμπιακό…

