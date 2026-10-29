Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Αρμάνι Μιλάνο για την 9η αγωνιστική της Basket League, με τον Τζον Κόντσαρ να είναι το νέο όνομα στην αποστολή των ερυθρόλευκων.

Έτοιμος για να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τα χρώματα του Ολυμπιακού είναι ο Τζον Κόντσαρ, ο νεοαποκτηθέντας Αμερικανός wing με παραστάσεις από το ΝΒΑ, έρχεται για να προσθέσει ακόμη περισσότερη ποιότητα και βάθος στην περιφέρεια των πρωταθλητών Ευρώπης, που έχουν να διαχειριστούν τις απώλειες των Μοντέρο, Φουρνιέ και Ντόρσεϊ.

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