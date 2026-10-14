Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αντέδρασε άμεσα στη δυσαρέσκεια που εξέφρασε δημόσια ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο γκαρντ των Πειραιωτών με αφορμή το θέμα του συμβολαίου του μίλησε για τον περιορισμένο ρόλο του, με τους «ερυθρόλευκους» να τον θέτουν εκτός ομάδας.

Ο 30χρονος σούτινγκ γκαρντ έμεινε εκτός αποστολής για την αναμέτρηση της Παρασκευής με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη και θα επιστρέψει άμεσα στην Αθήνα.

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