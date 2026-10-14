Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αντέδρασε άμεσα στη δυσαρέσκεια που εξέφρασε δημόσια ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο γκαρντ των Πειραιωτών με αφορμή το θέμα του συμβολαίου του μίλησε για τον περιορισμένο ρόλο του, με τους «ερυθρόλευκους» να τον θέτουν εκτός ομάδας.

Ο 30χρονος σούτινγκ γκαρντ έμεινε εκτός αποστολής για την αναμέτρηση της Παρασκευής με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη και θα επιστρέψει άμεσα στην Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ντόρσεϊ #Ολυμπιακός