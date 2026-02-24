Τις υπηρεσίες των Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ θα στερηθεί ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην αναμέτρηση με την Ζαλγκίρις στο Κάουνας για την 29η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ αποκόμισε ενοχλήσεις στην μέση στον μεγάλο τελικό του Allwyn Final 8 κόντρα στον Παναθηναϊκό ενώ ο Σέρβος υπέστη κάταγμα στον αντίχειρα στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος με το Μαρούσι.

Αμφότεροι κρίθηκαν ανέτοιμοι και έμειναν εκτός και… «τρέχουν» για να προλάβουν το ντέρμπι αιωνίων κόντρα στον Παναθηναϊκό την επόμενη αγωνιστική στην Euroleague.

