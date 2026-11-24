Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Χάποελ Τελ Αβίβ (25/11, 21:15, Novasports Prime) για την 14η αγωνιστική της Euroleague και ο Εμπάι Εντζάι μίλησε για την αναμέτρηση στην Media Day.

Αναλυτικά ο Εμπάι Εντζάι δήλωσε πριν τον αγώνα με τη Χάποελ Τελ Αβίβ: «Παίξαμε καλά κόντρα στη Ρεάλ και τον Ταβάρες. Όποιος ψηλός μπήκε ήταν εξαιρετικός. Ο Ταϊρίκ (σ.σ. Τζόουνς) έπαιξε καλό παιχνίδι, ο Ντόντα (σ.σ. Χολ) το ίδιο. Παίξαμε όλοι με ένταση και με physicality και αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε».

Για τις απουσίες του Ολυμπιακού και αν αυτή είναι η πιο ισχυρή πνευματικά ομάδα που έχει αγωνιστεί, ο Εντζάι είπε: «Ναι, φυσικά. Είναι μεγάλη σεζόν. Κάποιες φορές παίζεις καλά, κάποιες όχι τόσο. Το ομαδικό πνεύμα είναι πολύ καλό τώρα, κερδίζουμε και παιχνίδια. Όσον αφορά εμένα, δεν με νοιάζει τόσο το πώς θα παίζω εγώ, αλλά το να κερδίζουμε».