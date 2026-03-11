Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα για το απόλυτο την τρέχουσα βδομάδα καθώς επικράτησε με 104-87 της Παρί, στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής. Η ομάδα του Γιώγου Μπαρτζώκα ήταν εντυπωσιακή στην επίθεση, σκοράροντας 17/30 τρίποντα, ωστόσο το κλειδί στην άνετη νίκη ήταν η εξαιρετική άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο, στο οποίο και δέχθηκε μόλις 32 πόντους.

Πρωταγωνιστής για τους ερυθρόλευκους ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 24 πόντους σε 28 λεπτά συμμετοχής. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού είχε 4/7 δίποντα, 4/6 τρίποντα και 4/4 βολές, ενώ μοίρασε και πέντε ασίστ με μόλις ένα λάθος, συγκεντρώνοντας συνολικά 27 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

