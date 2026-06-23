Τη συμφωνία ανάμεσα στην Αρμάνι και τον Άλεκ Πίτερς, η οποία ήταν γνωστή εδώ και καιρό, επιβεβαίωσε ο general manager της ιταλικής ομάδας, Χρήστος Σταυρόπουλος.
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Τη συμφωνία ανάμεσα στην Αρμάνι και τον Άλεκ Πίτερς, η οποία ήταν γνωστή εδώ και καιρό, επιβεβαίωσε ο general manager της ιταλικής ομάδας, Χρήστος Σταυρόπουλος.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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