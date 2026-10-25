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Σε μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση που αλλάζει τις ισορροπίες στην Ευρώπη, προχώρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, καθώς η απόκτηση του Τζον Κόντσαρ είναι γεγονός. Οι «ερυθρόλευκοι» πυροδότησαν τη μεταγραφική «βόμβα» με τον 30χρονο Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος ετοιμάζει τις βαλίτσες του για την Ελλάδα, ενισχύοντας σημαντικά την περιφερειακή γραμμή της ομάδας στην προσπάθεια για την κατάκτηση της EuroLeague και των εγχώριων τίτλων.

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