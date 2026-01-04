Η Παρτίζαν μετά από τις πιέσεις που δέχθηκε και από την πλευρά του παίκτη, πρόκειται να τον αφήσει ελεύθερο. Έτσι, ο Τζόουνς θα μετακομίσει στον Πειραιά, με τους «ερυθρόλευκους» να προλαβαίνουν την καταληκτική ημερομηνία για τις μεταγραφές παικτών από ομάδες της Ευρωλίγκας. Η προθεσμία εκπνέει τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου στις 19:00.

Ο Ολυμπιακός θα καταβάλει ποσό αρκετά μεγαλύτερο από τις 200.000 ευρώ που είχε γίνει γνωστό αρχικά.

Για τον Τζόουνς είχαν ενδιαφερθεί Μακάμπι Τελ Αβίβ και η Dubai BC, ωστόσο ο παίκτης ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό.