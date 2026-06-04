Το «χτίσιμο» του ρόστερ της ομάδας Mπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού εν όψει της σεζόν 2026-27 συνεχίζεται… Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση της Ολυμπίας Σακελλαρίου, η οποία αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στον Πρωτέα Βούλας, καθώς και την παραμονή της Ουρανίας Λέρη, η οποία υπέγραψε νέο συμβόλαιο, διετούς διάρκειας.

Η ανακοίνωση για τη Σακελλαρίου:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Ολυμπία Σακελλαρίου. Η διεθνής γκαρντ (10/2/2002, 1,71μ.) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας μπάσκετ Γυναικών του Συλλόγου.

Την περασμένη σεζόν, η Ολυμπία Σακελλαρίου μέτρησε 22 ματς πρωταθλήματος με τον Πρωτέα Βούλας, με μέσο όρο 4,5 πόντους, 4,9 ασίστ και 1,9 ριμπάουντ. Στην ομάδα της Βούλας αγωνίστηκε από το 2017 έως το 2026.

Η δήλωση της Ολυμπίας Σακελλαρίου: «Είμαι πολύ χαρούμενη που γίνομαι μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ευχαριστώ θερμά τη διοίκηση και το προπονητικό επιτελείο για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόσωπό μου».

Προηγούμενες ομάδες:

2017-26 Πρωτέας Βούλας

2009-17 Αθλητική Ενωση Νέας Κηφισιάς (ΑΕΝΚ)».

Η ανακοίνωση για τη Λέρη:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με την Ουρανία Λέρη. Η Ελληνίδα γκαρντ υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο, διετούς διάρκειας και παραμένει στο ρόστερ της ομάδας μπάσκετ Γυναικών του Συλλόγου.

Η δήλωση της Ουρανίας Λέρη: “Είναι χαρά μου που θα συνεχίσω να αποτελώ μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού. Ευχαριστώ πολύ την ομάδα για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη. Θα συνεχίσω να δουλεύω καθημερινά, για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε”».