Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports Prime) στην «Beograd Arena» του Βελιγραδίου η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, για την 13η αγωνιστική της Euroleague.

Έχοντας αφήσει πίσω του, την κακή παρένθεση της ήττας στο Μιλάνο από την «αποδεκατισμένη» Αρμάνι, η ομάδα του Μπαρτζώκα την περασμένη αγωνιστική επέστρεψε στις νίκες κόντρα στην Παρί στο ΣΕΦ την περασμένη Παρασκευή (21/11) και απέναντι στους Σέρβους φιλοδοξεί να κάνει το 9-4 στην εφετινή διοργάνωση.

Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση με ρεκόρ 8-4 και απέχουν μόλις μία νίκη από την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη και τον Παναθηναϊκό.

Οι Πειραιώτες έχουν παραταχθεί χωρίς τους τραυματίες Νιλικίνα, ΜακΚίσικ, αλλά και τον Λαρεντζάκη, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για να αγωνιστεί με την Εθνική ομάδα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, την ώρα που σταθερά εκτός δράσης παραμένουν οι Έβανς και Φαλ.

Στον αντίποδα ο Σάσα Ομπράντοβιτς δεν έχει στη διάθεσή του απέναντι στον Ολυμπιακού τους Ιζούντου, Νταβίντοβατς, Κάνααν, Μπολομπόι, Ριβέρο και Κάρτερ.

Διαιτητές της αναμέτρησης οι Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ (Ισπανία), Κάρλος Κορτές (Ισπανία) και Σαούλιους Ράτσις (Λιθουανία).

Τα δεκάλεπτα: 21-15, 37-38