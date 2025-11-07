Την παραίτησή του από τη θέση του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ υπέβαλε ο Νικήτας Βελίας, μια ημέρα μετά την ανακοίνωση που εξέδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός και με την οποία ζητούσε την αντικατάστασή του.

Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα του Πειραιά εξέφρασε τη διαμαρτυρία της και ζήτησε την αντικατάστασή του νέου Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ύστερα από την δημοσιοποίηση διαδικτυακών αναρτήσεων του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πειραϊκής ΚΑΕ, οι επίμαχες αναρτήσεις φέρονταν να περιλαμβάνουν επικριτικά σχόλια για τον Ολυμπιακό και θετικές αναφορές προς τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο λίγο μετά την απαλλαγή του «ισχυρού άνδρα» της «πράσινης» ΚΑΕ από κατηγορία δυσφήμησης του αθλήματος, απόφαση που είχε εκδώσει ο ίδιος δικαστής.

Χα.Π.