Ο Ολυμπιακός έμεινε εκτός τελικού του Final-4, καθώς γνώρισε την ήττα με 78-68 από την τη Μονακό. Μετά το τέλος του αγώνα ο Εβάν Φουρνιέ δεν μπόρεσε να κρύψει την απογοήτευσή του και ξέσπασε σε λυγμούς…

Ο Γάλλος, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος των Πειραιωτών στον ημιτελικό, βρήκε παρηγοριά από τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος κατευθύνθηκε προς το μέρος του για να τον παρηγορήσει.

— Can İşbakan (@canisbakan) May 23, 2025

Evan Fournier her şeyi yaptı ama takımını finale taşıyamadı. Onu teselli eden ise Spanoulis. Asla unutulmayacak bir an. 😢💔 pic.twitter.com/39KkyalD88

An unbelievable effort from @EvanFourmizz who is brought to tears after the defeat

He’s consoled by Spanoulis, an emotional moment at #F4GLORY pic.twitter.com/QtX5XGkMMU

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 23, 2025