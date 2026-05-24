Προετοιμασμένος και έτοιμος για πάρτι είναι ο Πειραιάς. Εφόσον ο Ολυμπιακός νικήσει τη Ρεάλ στον τελικό του Final 4 (21:00, Novasports Prime) και κατακτήσει την Ευρωλίγκα, η πόλη έχει μεριμνήσει για τη φιέστα.

Στο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου έχουν τοποθετηθεί σκηνή και φώτα. Στο σημείο θα βρεθεί η ομάδα του Ολυμπιακού σε περίπτωση που στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Ανάλογες ετοιμασίες είχαν γίνει στον ίδιο χώρο και τον Μάιο του 2024, εν όψει του τελικού του Ολυμπιακού με την Φιορεντίνα για το Conference League στη Νέα Φιλαδέλφεια.