Η αναμέτρηση της 22ης αγωνιστικής της Euroleague ανάμεσα στην Παρτιζάν και τον Ολυμπιακό θα διεξαχθεί οριστικά στο Βελιγράδι και στο «Aleksandar Nikolic», στις 14 Ιανουαρίου 2026.

Η ομάδα της Σερβίας δεν ήταν σε θέση ν’ αγωνιστεί στην έδρα της, στην Beograd Arena στο ματς με τους Πειραιώτες, λόγω της διεξαγωγής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης.

Οι ιθύνοντες της Παρτιζάν αναζητούσαν έδρα και την είχαν βρει… στη Βιέννη! Κάτι που είχε ανακοινώσει στις 8 Οκτωβρίου, ο ίδιος ο πρόεδρος της Παρτιζάν, Οστόγια Μιχαϊλοβιτς, μέσα από τους λογαριασμούς του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Όμως μετά την εισήγηση των υπηρεσίες ασφαλείας της Αυστρίας και τον τοπικών Αρχών της Βιέννης, η Παρτιζάν επέλεξε ως έδρα για τον αγώνα της με την ομάδα του Πειραιά το “Aleksandar Nikolic Hall”.

Στη σχετική ανακοίνωση της Παρτιζάν αναφέρεται:

«Η KK Partizan Mozzart Bet θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό στο «Aleksandar Nikolić» στο Βελιγράδι για την 22η αγωνιστική της Euroleague. Αν και το αρχικό πλάνο ήταν οι ασπρόμαυροι να παίξουν αυτόν τον αγώνα ως γηπεδούχοι στη Βιέννη λόγω της πληρότητας της “Beograd Arena”, ελήφθη απόφαση για αλλαγή λόγω κινδύνων ασφαλείας που συνοδεύουν το μεγάλο ενδιαφέρον για τον εν λόγω αγώνα.

Σύμφωνα με αναφορές και εκτιμήσεις τοπικών υπηρεσιών στη Βιέννη, υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για τον αγώνα από ομάδες οπαδών που υποστηρίζουν έως και έξι ομάδες (Ραπίντ Βιέννης, Παναθηναϊκός, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Ολυμπιακός, Ερυθρός Αστέρας και Παρτιζάν), κάτι που, μαζί με το ιστορικό των πρόσφατων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των προαναφερθέντων ομάδων, χαρακτηρίστηκε ως σοβαρή πρόκληση για την ασφάλεια.

Με την επιθυμία να μην εμπλακεί σε αυτό το είδος έκθεσης σε ρίσκο, η Παρτιζάν αποφάσισε να επιστρέψει τον αγώνα στο Βελιγράδι, στο “Aleksandar Nikolic”.

Η Παρτιζάν θα ανακοινώσει την απόφαση σχετικά με τους τρόπους εισόδου στην αίθουσα σε μεταγενέστερη ημερομηνία», αναφέρει η ανακοίνωση του συλλόγου της Σερβίας».