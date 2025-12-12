Δύσκολη αποστολή έχει ο Ολυμπιακός στην 15η αγωνιστική της Euroleague, καθώς δοκιμάζεται απόψε (21:30, Novasports Prime) στην έδρα της Μπαρτσελόνα.

Οι Πειραιώτες θα αγωνιστούν στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» χωρίς τον Τάισον Ουόρντ, ο οποίος υπέστη οστικό οίδημα πρόσθιας μοίρας έξω κνημιαίου κονδύλου και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για έναν μήνα.

Ο Φρανκ Νιλικίνα αντίθετα υπολογίζεται κανονικά από τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο 8-5 έχοντας αγώνα λιγότερο, αφού αναβλήθηκε ο αγώνας με τη Φενερμπαχτσέ λόγω της κακοκαιρίας που είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει το ΣΕΦ την περασμένη εβδομάδα.

Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται στο 9-5… εκεί που θα βρισκόταν δηλαδή η ομάδα του Πειραιά αν είχε διεξαχθεί ο αγώνας με την πρωταθλήτρια Euroleague Φενέρ και την είχε νικήσει.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν ηττηθεί από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι (91-80) για την 13η αγωνιστική και απέναντι στην Μπαρτσελόνα θα επιδιώξουν να πετύχουν το διπλό επιστρέφοντας στις νίκες.

Οι Καταλανοί, με τον Τσάβι Πασκουάλ όρθιο στον πάγκο, πέρασαν νικηφόρα από το Βελιγράδι, με 89-79 επί του Ερυθρού Αστέρα. Ο Ουίλ Κλάιμπερν σημείωσε 22 πόντους με 4/7 τρίποντα, ενώ 17 πέτυχε ο Ντάριο Μπριθουέλα με 3/6 τρίποντα. Παρά τα 1/7 τρίποντα, ο Κέβιν Πάντερ ήταν διψήφιος, με 6 ασίστ.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής:

Πέμπτη 11/12

Μακάμπι-Βιλερμπάν 92-84

Βαλένθια-Αναντολού Εφές 94-82

Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός 96-89

Παρί-Ζάλγκιρις 105-108

Ρεάλ Μαδρίτης-Μπασκόνια 94-87

Παρασκευή 12/12

18:00 Dubai Basketball-Μπάγερν

20:30 Μονακό-Φενέρμπαχτσε

21:30 Βίρτους Μπολόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Παρτίζαν-Ερυθρός Αστέρας

21:30 Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός

Η βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ 10-4

Βαλένθια 10-5

Μονακό 9-5

Ερυθρός Αστέρας 9-5

Μπαρτσελόνα 9-5

Ολυμπιακός 8-5 *

Φενέρμπαχτσε 8-5 *

Ζάλγκιρις 9-6

Παναθηναϊκός 9-6

Ρεάλ Μαδρίτης 9-6

Αρμάνι Μιλάνο 8-7

Βίρτους 7-7

Dubai Basketball 6-8

Παρτίζαν 5-9

Μπάγερν 5-9

Παρί 5-10

Μακάμπι 5-10

Μπασκόνια 5-10

Αναντολού Εφές 5-10

Βιλερμπάν 3-12