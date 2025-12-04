Δύσκολο έργο έχει ο Ολυμπιακός στην 14η αγωνιστική της Euroleague, καθώς θα τεθεί αντιμέτωπος απόψε (21:15, Novasports Prime) στο ΣΕΦ με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να αφήσουν πίσω την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα και να αξιοποιήσουν την έδρα τους, εκεί όπου μετρούν τέσσερις συνεχόμενες νίκες.

Οι δύο ομάδες έχουν το ίδιο ρεκόρ (8-5), με τη Φενέρ να έχει μεταμορφωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, σημειώνοντας πέντε σερί επιτυχίες.

Αμφίβολος ο Φουρνιέ

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει και πάλι στη διάθεσή του τον Φρανκ Νιλικίνα, ωστόσο αμφίβολος για το ματς με τους Τούρκους είναι ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος δεν προπονήθηκε χθες, λόγω υψηλού πυρετού. Από εκεί και πέρα ο Σακίελ ΜακΚίσικ παραμένει εκτός πλάνων.

Στον αντίποδα νοκ-άουτ για τη Φενερμπαχτσέ είναι ο Ονουράλπ Μπιτίμ, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στον αστράγαλο σε υποχρεώσεις με την εθνική Τουρκίας, ενώ εκτός παραμένουν επίσης οι Σκότι Ουίλμπεκιν και Τζίλσον Μπάνγκο.

Η τουρκική ομάδα έχει χτίσει το πρόσφατο σερί της στην άμυνα, καθώς στα τελευταία παιχνίδια δέχτηκε μόλις 72,2 πόντους μέσο όρο.

Ο Ολυμπιακός, που σκοράρει κατά μέσο όρο 86,4 πόντους, θα χρειαστεί να βρει λύσεις απέναντι στη σκληρή περιφερειακή και ομαδική άμυνα της Φενέρ.

Στατιστικά, οι Πειραιώτες υπερτερούν οριακά σε ριμπάουντ, ασίστ, κλεψίματα και κοψίματα, ενώ και οι δύο ομάδες εμφανίζουν σχεδόν ισάριθμα λάθη.

Την αναμέτρηση θα διευθύνουν οι Μεντί Ντιφάλα και Χιουζ Θεπερνιέ από τη Γαλλία, μαζί με τον Λετονό Όλεγκς Λάτισεβς.

Το σημερινό πρόγραμμα:

19:15 Ρεάλ – Εφές Novasports 5

20:00 Ζάλγκιρις – Μακάμπι Novasports 6

20:30 Μονακό – Παρί Novasports 2

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν Novasports Start

21:15 Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε Novasports Prime

21:45 Παρτίζαν – Μπάγερν Novasports 5