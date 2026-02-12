Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί απόψε (21:15, Novasports Prime) τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ, για την 28η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο να «χτίσει» νέο σερί και να παραμείνει σε τροχιά κορυφής.

Οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι προέρχονται από την εντυπωσιακή νίκη επί της Βίρτους Μπολόνια, μετρούν ρεκόρ 17-9 και βρίσκονται στη 2η θέση της βαθμολογίας, έχοντας μάλιστα ένα παιχνίδι λιγότερο λόγω της αναβολής με τη Φενερμπαχτσέ.

Από τη μεριά του ο Ερυθρός Αστέρας ακολουθεί με 16-11 (7η θέση), έχοντας το ίδιο ρεκόρ με τη Ρεάλ Μαδρίτης (6η) και τον Παναθηναϊκό (8ος), ενώ η Χάποελ Τελ Αβίβ είναι 5η με 16-10 και αγώνα λιγότερο.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα «τρέχει» σερί 5-0 στο ΣΕΦ και 9-2 στα τελευταία 11 παιχνίδια στη διοργάνωση.

Οι 109 πόντοι απέναντι στη Βίρτους αποτελούν την κορυφαία φετινή επιθετική επίδοση των Πειραιωτών, σε μια από τις πιο άνετες νίκες τους στη σεζόν.

Στο αγωνιστικό σκέλος, αμφίβολοι παρέμεναν έως την Τετάρτη (11/2) οι Κώστας Παπανικολάου, Φρανκ Νιλικίνα και Μόντε Μόρις, με τους δύο τελευταίους να έχουν επιστρέψει σε ρυθμό προπονήσεων και τον Μόρις να δοκιμάζει κανονικό πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωση των ατομικών του.

Ο Ερυθρός Αστέρας προέρχεται από εντός έδρας ήττα από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ στον πρώτο γύρο είχε επικρατήσει του Ολυμπιακού με 91-80. Σε εκείνο το παιχνίδι, ο Σάσα Βεζένκοφ είχε ξεχωρίσει με 29 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ για τους Σέρβους είχαν διακριθεί οι Ενβόρα και Μονέκε.

Το ματς στο ΣΕΦ αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τη «μάχη» των ριμπάουντ, καθώς στο παρκέ θα βρεθούν τρεις από τους κορυφαίους ριμπάουντερ της φετινής Euroleague: ο Νίκολα Μιλουτίνοφ (7,5 μ.ο.), ο Τσίμα Μονέκε (7 μ.ο.) και ο Σάσα Βεζένκοφ (6,9 μ.ο.).

Στατιστικά, ο Ολυμπιακός σκοράρει 89,9 πόντους ανά αγώνα και δέχεται 83,7, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας έχει 87,3 στην επίθεση και 85,4 στην άμυνα, με οριακά περισσότερα ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Την αναμέτρηση θα διευθύνουν οι Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ (Ισπανία), Σεφί Σεμές (Ισραήλ) και Μαξίμ Μπουμπέρ (Γαλλία), σε ένα παιχνίδι που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την τελική κατάταξη της regular season.