Με ήττα άρχισε το εφετινό ευρωπαϊκό «ταξίδι» του Ολυμπιακού στη Euroleague Γυναικών. Ο νταμπλούχος Ελλάδας «έπεσε» με με 74-97 από την ισπανική Βαλένθια στο ΣΕΦ και μπήκε με το… αριστερό στον Γ’ όμιλο.

Οι «ερυθρόλευκες» πλήρωσαν την κακή εκκίνηση, όταν βρέθηκαν στο 10΄ στο -9 (19-28) και παρά το γεγονός ότι εκτόξευσαν την παραγωγικότητα τους στη δεύτερη περίοδο και μείωσαν σε 43-49 στο 20΄, στο τρίτο δεκάλεπτο έχασαν την αμυντική διάρκεια τους με αποτέλεσμα η Βαλένθια να οικοδομήσει και πάλι μία διψήφια διαφορά (58-72 στο 30΄) και να μην απειληθεί μέχρι το φινάλε.

Κορυφαία της ελληνικής ομάδας η Ελεάννα Χριστινάκη με 26 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ από τις Ισπανίδες ξεχώρισε η Κάιλα Αλεξάντερ με 23 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 19-28, 43-49, 58-72, 74-97

Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου, Γιακούμπκοβα 13 (2), Γούλφοκ 17 (2), Καρλάφτη 2, Δίελα, Χριστινάκη 26 (2), Κολλάτου, Τζόνσον 10, Ραμπέρ 6, Ντάλα.

Βαλένθια (Μπούργκος): Αραούχο 12 (3), Κάσας 5 (1), Ρομέρο 8, Φαμ 7 (1), Καρέρα 7, Άτκινσον 3 (1), Ιαγκούποβα 7, Αμπντελκαντέρ 18 (4), Λέκοβιτς 4, Αλεξάντερ 23.