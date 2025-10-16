Την πρώτη του νίκη στην εφετινή EuroLeague Γυναικών πανηγύρισε την Πέμπτη ο Ολυμπιακός.

Η ομάδα του Πειραιά επικράτησε με 69-57 της Ντιοσγκιόρι, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, υποχρεώνοντας τις φιλοξενούμενες στη δεύτερη ήττα τους.

Οι «ερυθρόλευκες» παρουσιάστηκαν πιο ώριμες και με σαφές πλάνο στο παρκέ, στοιχεία που συνέβαλαν ώστε να κυριαρχήσουν στο δεύτερο ημίχρονο και να μην απειληθούν από την ουγγρική ομάδα.

Κορυφαία για τον Ολυμπιακό ήταν για ακόμη μια φορά η Ελεάννα Χριστινάκη (22π.), με τις Τζόνσον (12π.) και Γούλφολκ (12π.) να ακολουθούν σε απόδοση. Παρά τα μόλις δύο εύστοχα τρίποντα σε ολόκληρο το ματς, οι «ερυθρόλευκες» στηρίχθηκαν στην πιεστική του άμυνα, μετρώντας 16 κλεψίματα.

Από την Ντιοσγκιόρι, η Πάουλα Γκίνζο ήταν η μοναδική που στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, σημειώνοντας 16 πόντους με 8/15 δίποντα. Ωστόσο, τα 27 λάθη της ουγγρικής ομάδας αποδείχθηκαν καταστροφικά…

Τα δεκάλεπτα: 15-14, 31-32, 57-46, 69-57

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τόμιτς, Ντραγκόγεβιτς, Χότζα

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Δρακάκη): Γιακούμπτσοβα 6, Τόγκα, Γούλφολκ 12, Καρλάφτη 5 (1), Δίελα, Χριστινάκη 22 (1), Κολλάτου 4, Τζόνσον 12, Ραμπέρ 8, Ντάλα.

ΝΤΙΟΣΓΚΙΟΡΙ (Βόλγκι): Τάιρα Άχο, Μίκλος 3 (1), Κανιάσι 2, Νίνα Άχο 5 (1), Λέλικ 9 (1), Γκριγκαλαουσκάιτε 11 (1), Γκίνζο 16, Τάκατς 2, Σμούντα 2, Τόμαν 7 (1).

Χρ.Ανδρ.

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ