Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Εφές στο ΣΕΦ (14/10, 21:15, Novasports 4HD) με στόχο το 3-1 στην Ευρωλίγκα. Οι «ερυθρόλευκοι» ψάχνουν τη δεύτερη διαδοχική τους νίκη στη διοργάνωση στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής.

Μετά τη νίκη στην πρεμιέρα στην έδρα της Μπασκόνια, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη, ενώ ακολούθησε νίκη για τους Πειραιώτες επί της Ντουμπάι, στο ΣΕΦ.

Οι «ερυθρόλευκοι» παρέμειναν αήττητοι στην Greek Basketball League έχοντας πάρει ψυχολογική ανάταση μετά τη νίκη επί του «αιώνιου» αντιπάλου, Παναθηναϊκού, στο ΣΕΦ την Κυριακή (12/10), για τη 2η αγωνιστική.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αρκετές και… σημαντικές απουσίες, αφού εκτός παραμένει ο Τόμας Ουόκαπ, ο Εβάν Φουρνιέ, ο Σακίλ ΜακΚίσικ και ο Κίναν Εβανς. Εκτός για το μεγαλύτερο αν όχι για όλο το διάστημα της τρέχουσας σεζόν βρίσκεται ο Μουσταφά Φαλ. Πάντως, ο Μπαρτζώκας, στις δηλώσεις του μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού είχε αποκαλύψει πως ο Εβάν Φουρνιέ και ο Σακίλ ΜακΚίσικ θα προλάβουν ένα ή δύο ματς αυτή την εβδομάδα.

Η αντίπαλος του Ολυμπιακού Αναντολού Εφές μετρά μία νίκη και δύο ήττες. Ξεκίνησε με εντός έδρας νίκη (85-78) επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, αλλά έκτοτε ακολούθησαν δύο ήττες για την ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ αυτή από τη Χαποέλ Τελ Αβίβ (81-87) μέσα στην Κωνσταντινούπολη και αυτή από την Παρτιζάν στο Βελιγράδι (93-87). Σίγουρα, μία 3η διαδοχική ήττα δεν θα αρέσει στον έμπειρο προπονητή της Εφές, με τους παίκτες του να ταξιδεύουν αποφασισμένοι να «δραπετεύσουν» από το ΣΕΦ και να «πιάσουν» τους Πειραιώτες στον βαθμολογικό πίνακα, με 2-2.

Οι Σέιν Λάρκιν και Τζόρνταν Λόιντ αποτελούν δύο από τους πιο «καυτούς» γκαρντ στη διοργάνωση. Έχουν επιστρέψει και οι Μπομπουά, Ντόζιερ, ενώ ο Νικ Βάιλερ Μπαμπ μετρά 8,3 πόντους, 4,3ρ., 3,7 ασίστ και 1 κλέψιμο μέσο όρο ανά αγώνα στα τρία ματς που έχει δώσει η Εφές στη Euroleague αυτή τη σεζόν. Η περιφέρειά της αποτελεί κίνδυνο για κάθε ομάδα, την ώρα που ο Ολυμπιακός μετρά κυρίως στην περιφέρεια τις πολλές απουσίες.

Ο Μπαρτζώκας υποχρεώνεται να ξεκινά βασικό το πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα Φρανκ Νιλικίνα στον «άσο», έναν παίκτη που δεν είχε προλάβει να μάθει ούτε τα… συστήματα. Κάνει πάντως ό,τι μπορεί και την Κυριακή (12/10) κόντρα στον Παναθηναϊκό πέτυχε ένα καθοριστικό καλάθι στα τέλη του 4ου δεκαλέπτου που έγειρε την πλάστιγγα υπέρ της ομάδας του Πειραιά.

Ο Ερτσάν Οσμάνι, αφού κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με την Τουρκία στο Ευρωμπάσκετ, μετρά 16,3 πόντους, μαζεύει 5,3 ριμπάουντ και έχει 1,7 ασίστ και 1,3 κλεψίματα μέσο όρο στα 3 ματς στη Euroleague φέτος. Ο Κοκόσκοφ έχει στη γραμμή ψηλών και τον Έλληνα διεθνή Γιώργο Παπαγιάννη, ο οποίος πάντως δεν έχει ξεκινήσει δυνατά και μετρά 1,3 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 1 ασίστ μέσο όρο σε 3 ματς, προερχόμενος από τον πάγκο.

Στόχος του Ολυμπιακού, λοιπόν είναι και η δεύτερη διαδοχική νίκη στη διοργάνωση και μάλιστα εντός έδρας. Την Πέμπτη (16/10), στις 22:00, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στο Βελιγράδι τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 5η αγωνιστική.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου, στον αγώνα με την Αναντολού Εφές θα γίνει ο 5ος παίκτης που φτάνει τις 400 συμμετοχές στην ιστορία της Euroleague! Αυτό μέχρι στιγμής το έχουν πετύχει μόνο οι Σέρχιο Γιουλ (450), Κώστας Σλούκας (429), Κάιλ Χάινς (425), και Σέρχιο Ροντρίγκεθ (405).