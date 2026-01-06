Ο Κώστας Παπανικολάου συνεχίζει να γράφει ιστορία με τη φανέλα του Ολυμπιακού, με τον διεθνή φόργουορντ να είναι πλέον ο κορυφαίος ριμπάουντερ των Πειραιωτών στην Euroleague.

Ο διεθνής φόργουορντ με το πρώτο «σκουπίδι» που μάζεψε στο ματς με τη Φενέρμπαχτσε, έφτασε τα 1.364 συνολικά με την ερυθρόλευκη φανέλα ξεπερνώντας στη σχετική λίστα τον Γιώργο Πρίντεζη, που έχει 1363.

Την πρώτη πεντάδα των κορυφαίων ριμπάουντερ του Ολυμπιακού στη διοργάνωση συμπληρώνουν οι Νίκολα Μιλουτίνοφ (1,207), Σάσα Βεζένκοφ (1.159 πριν από το παιχνίδι με τη Φενέρ) και Μουσταφά Φαλ (653).