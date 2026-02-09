Ο Ταϊρίκ Τζόουνς βρέθηκε στο Top-10 με τα καλύτερα καρφώματα του Ιανουαρίου στη EuroLeague, μετά από την εντυπωσιακή «πτήση» του. Το θεαματικό «alley-oop» του Αμερικανού σέντερ του Ολυμπιακού απέναντι στη Μακάμπι, κατέλαβε την 8η θέση στη λίστα της διοργάνωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τζόουνς δεν είναι ο μοναδικός «ερυθρόλευκος» που ξεχωρίζει, καθώς οι θέσεις 1 και 2 ανήκουν σε πρώην παίκτες του Ολυμπιακού. Ο προσφάτως αποχωρήσας Σέιμπεν Λι έφτασε μια ανάσα από την κορυφή, ενώ στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Τζοέλ Μπολομπόι.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr