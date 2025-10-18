Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε MVP της 5ης αγωνιστικής στη Euroleague.

Μολονότι ο Ολυμπιακός βρισκόταν πίσω στο σκορ στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και τέσσερα λεπτά πριν το τέλος έχανε με 12 πόντους διαφορά, ο 30χρονος φόργουορντ βοήθησε τους Πειραιώτες να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση και να νικήσουν τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι με 95-94.

Your Round 5 MVP 🥁 Sasha Vezenkov Back on top after Round 3, steering @Olympiacos_BC to a statement comeback victory! MVP of the Round I #EveryGameMatters pic.twitter.com/4uwswRc7Ln — EuroLeague (@EuroLeague) October 18, 2025

Ο Βεζένκοφ βρέθηκε στο παρκέ για 29 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα και τελείωσε τον αγώνα με 23 πόντους (6/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 5/5 βολές), 10 ριμπάουντ, δύο ασίστ και δύο κερδισμένα φάουλ, ενώ υπέπεσε σε ένα φάουλ και ένα λάθος. Χάρη στην εμφάνισή του αυτή, ο άσος των «ερυθρολεύκων» συγκέντρωσε 31 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, επίδοση που ήταν η υψηλότερη στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής, με αποτέλεσμα να αποσπάσει τον τίτλο του MVP.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό το βραβείο του MVP είναι το δεύτερο για τον Βεζένκοφ στην σεζόν, με αποτέλεσμα να είναι ο πρώτος παίκτης που φτάνει στο συγκεκριμένο επίτευγμα στην αγωνιστική περίοδο 2025-26. Παράλληλα, έφτασε τα 16 βραβεία MVP στην καριέρα του στη Euroleague και «έπιασε» τον Νάντο Ντε Κολό στην δεύτερη θέση της σχετικής λίστας, ενώ στην κορυφή βρίσκεται ο Σέιν Λάρκιν της Αναντολού Εφές με 19.

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ