Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχτηκε πολυτιμότερος παίκτης για τον Ιανουάριο στη Euroleague. Αυτή είναι η 4η φορά που αναδεικνύεται ΜVP ενός μήνα στη διοργάνωση και από σήμερα είναι ο μόνος παίκτης του Ολυμπιακού που το έχει πετύχει τέσσερις φορές, καθώς πριν ήταν ισόβαθμος με τρεις τίτλους MVP ενός μήνα, με τον νυν τεχνικό της Μονακό και αρχηγό των «ερυθρόλευκων» στο πρόσφατο παρελθόν, Βασίλη Σπανούλη (Φεβρουάριος 2012, Νοέμβριος 2013 και Οκτώβριος 2014).

Ο Βεζένκοφ, με τους τέσσερις τίτλους MVP ενός μήνα πέρασε και στην 3η θέση των παικτών με τους περισσότερους τίτλους MVP ενός μήνα, όλων των εποχών στη διοργάνωση. Μόνοι οι Νίκολα Μίροτιτς και Μάικ Τζέιμς ξεπερνούν τον Βούλγαρο φόργουορντ με επτά και πέντε τίτλους MVP αντίστοιχα.

Ο Σάσα Βεζένκοφ είχε αναδειχτεί MVP ενός μήνα επίσης τον Φεβρουάριο του 2022, τον Νοέμβριο του 2023 και τον Φεβρουάριο του 2024.

Αυτή είναι η 13η φορά που παίκτης του Ολυμπιακού αναδεικνύεται MVP ενός μήνα στη Euroleague (οι τέσσερις τελευταίες από τον Σάσα Βεζένκοφ), 4η υψηλότερη επίδοση από όλες τις ομάδες της Euroleague στην ιστορία.

Οι υπόλοιποι παίκτες της ομάδας του Πειραιά που αναδείχτηκε πολυτιμότεροι ενός μήνα στη Euroleague είναι οι Τάιους Έντνι (Φεβρουάριος 2006), Άρβιντας Ματσιγιάουσκας (Νοέμβριος 2007), Μίλος Τεόντοσιτς (Ιανουάριος 2010), Ράσο Νεστέροβιτς (Φεβρουάριος 2011), Στράτος Περπέρογλου (Δεκέμβριος 2013) και Γιώργος Πρίντεζης (Απρίλιος 2015).

Sasha Vezenkov from @Olympiacos_BC is the January MVP🏆

24.3 PTS I 6.5 REB averaged in 6 games this past month!

MVP of the Month I @PaniniAmerica pic.twitter.com/nRHXgqc60e

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 3, 2025