Ο Κώστας Παπανικολάου κατέγραψε δύο κλεψίματα στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Παρί και έγραψε ιστορία, καθώς ξεπέρασε τον Θοδωρή Παπαλουκά στην 7η θέση όλων των εποχών της Euroleague.

Ο 35χρονος αρχηγός του Ολυμπιακού συνεχίσει να γράφει τη δική του ιστορία με τα χρώματα των ερυθρόλευκων καθώς κατάφερε να κλέψει δύο φορές την μπάλα κατά τη διάρκεια του αγώνα του Ολυμπιακού στο Παρίσι, φτάνοντας συνολικά τα 336 κλεψίματα στην καριέρα του, επίδοση που τον τοποθετεί στην 7η θέση όλων των εποχών στη διοργάνωση.

