Mε πρόστιμο τιμωρήθηκαν η ΚΑΕ Ολυμπιακός και ο Ερυθρός Αστέρας, για τα υβριστικά συνθήματα μερίδας των οπαδών τους, στους εντός έδρας αγώνες τους με την Παρτιζάν και τον Παναθηναϊκό αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Euroleague.

Η σχετική απόφαση του αθλητικού δικαστή της Euroleague:

«Ο Ερυθρός Αστέρας τιμωρήθηκε με πρόστιμο 7.000 ευρώ για τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν από τους φιλάθλους της κατά τη διάρκεια του αγώνα Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός AKTOR, σύμφωνα με το Άρθρο 29.2.f του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με πρόστιμο 6.000 ευρώ για τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν από τους φιλάθλους του στον αγώνα Ολυμπιακός – Παρτιζάν Βελιγραδίου, επίσης βάσει του Άρθρου 29.2.f του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball».