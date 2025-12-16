Η τελευταία «διαβολοβδομάδα» για το 2025 στη Euroleague περιλαμβάνει δύσκολες αποστολές για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, οι οποίοι ψάχνουν αντίδραση και επιστροφή στις νίκες, καθώς αμφότεροι ηττήθηκαν στην 15η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός ξεκινά τη «διαβολοβδομάδα» από την Κωνσταντινούπολη, όπου σήμερα στις 19:45 θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενερμπαχτσέ του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους για την 16η αγωνιστική, με τον Ναν, ο οποίος γύρισε τον αστράγαλό του, να είναι αμφίβολος.

Την Πέμπτη (18/12), οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν υποδέχονται την πρωτοπόρο στον βαθμολογικό πίνακα με ρεκόρ 11-4 Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούύδη, στις 21:15, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής.

Από τη μεριά του ο Ολυμπιακός δίνει δύο εντός έδρας αναμετρήσεις αυτή τη «διαβολοβδομάδα», αρχής γενομένης από το αποψινό (21:15) κόντρα στην επικίνδυνη Βαλένθια, για να ακολουθήσει αυτό της Παρασκευής (19/12, 21:15 ) απέναντι στη Βιλερμπάν.

Την περιφερειακή άμυνά του θα προσπαθήσει να βελτιώσει απόψε ο Παναθηναϊκός και παράλληλα να πάει σε υψηλό σκορ, στο «ULKER SPORTS AND EVENT HALL» απέναντι στη Φενερμπαχτσέ.

Οι «πράσινοι» μετρούν δύο διαδοχικές ήττες, από Βαλένθια και Αρμάνι Μιλάνο, αλλά η απόπειρα επιστροφής στα θετικά αποτελέσματα… περνά από μια ιδιαίτερα δύσκολη έδρα, απέναντι σε μία ομάδα που βρίσκεται σε ανοδική πορεία.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, πονοκέφαλος της τελευταίας στιγμής είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Κέντρικ Ναν στον αριστερό αστράγαλο, με τη συμμετοχή του να είναι αυτή τη στιγμή αμφίβολη. Αντίθετα, ο Τσέντι Όσμαν ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης για ακόμη μία ημέρα και θα είναι κανονικά στη διάθεση του Τούρκου τεχνικού.

Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού Φενερμπαχτσέ, μετά από μία… προβληματική εκκίνηση στη σεζόν, παραμένει αήττητη από την 9η αγωνιστική!

Η τελευταία ήττα που υπέστη η ομάδα του Σαρούνα Γιασικεβίτσιους κατεγράφη στην 8η αγωνιστική, όταν υπέστη ντροπιαστική ήττα με 84-58 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στην Ισπανία. Έκτοτε έχει πετύχει 6 διαδοχικές νίκες κι ενώ ο αγώνας της με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για την 14η αγωνιστική αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας στην Αττική που είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η έδρα της ομάδας του Πειραιά.

Η τελευταία νίκης της τουρκικής ομάδας επετεύχθη στο Μονακό απέναντι στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, με 92-86 σε ένα “remake” του περσινού τελικού στο Άμπου Ντάμπι, με την ίδια… κατάληξη ως προς τον νικητή.

Πρώτος σκόρερ της Φενέρ είχε αναδειχτεί ο Τέιλεν Χόρτον Τάκερ, με 24 πόντους κόντρα στους Μονεγάσκους. Οι Μέλι και Μπιρτς είχαν μαζέψει από 10 και 7 ριμπάουντ αντίστοιχα, ενώ 7 ασίστ είχε μοιράσει ο Ουέιντ Μπάλντγουιν.

Το θετικό για τους «πράσινους» είναι η αγωνιστική επιστροφή του Τσεντί Οσμάν, ο οποίος προπονήθηκε τόσο την Κυριακή (14/12) όσο και τη Δευτέρα (15/12).

Η Φενερμπαχτσέ, η οποία έχει αγώνα λιγότερο καθώς αναβλήθηκε ο αγώνας της με τον Ολυμπιακό για την 14η αγωνιστική. δέχεται 79,1 πόντους μέσο όρο, είναι εξαιρετική στις αλλαγές στην άμυνα και ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί μια καλή επιθετική βραδιά, έχοντας 88,7 πόντους μέσο όρο παραγωγικότητα.

Η Φενερμπαχτσέ έχει ρεκόρ 9-5 με αγώνα λιγότερο, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 9-6.

Τον αγώνα Φενερμπαχτσέ-Παναθηναϊκός oρίστηκαν να διευθύνουν οι Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Πιότρ Παστούσιακ (Πολωνία) και Μαξίμ Μπουμπέρ (Γαλλία).

Με την… πλάτη στον τοίχο βρίσκεται ο Ολυμπιακός, μετά τις δύο διαδοχικές εκτός έδρας ήττες από τον Ερυθρό Αστέρα και την Μπαρτσελόνα κι ενώ ενδιάμεσα αναβλήθηκε ο αγώνας του με τη Φενερμπαχτσέ (14η αγωνιστική) στο ΣΕΦ, λόγω της πλημμύρας του κλειστού του Φαλήρου από την καταιγίδα στην Αττική.

Στην προσπάθειά τους για επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, απέναντι στη Βαλένθια, την Τρίτη (16/12, 21:15) για την 16η αγωνιστική, οι «ερυθρόλευκοι» δεν υπολογίζουν, όπως συνέβη και στο Παλάου Μπλαουγκράνα, στους Τάισον Ουόρντ και Σακίλ ΜακΚίσικ. Ο νεοαποκτηθείς πόιντ γκαρντ Μόντε Μόρις δεν υπολογίζεται από τον Μπαρτζώκα.

«Την Τετάρτη θα κάνει εργομετρικά και να δούμε πως είναι η κατάσταση του. Κάνει ήδη προπονήσεις και θα δούμε μετά την Τετάρτη σε ποια κατάσταση θα είναι,» είχε δηλώσει ο προπονητής του Ολυμπιακού στη Media Day, μία ημέρα πριν το τζάμπολ με τις «νυχτερίδες».

Αμυντική ισορροπία περιμένει να δει ο Μπαρτζώκας από τους παίκτες του, κάτι που δεν είδε στα ματς με Ερυθρό Αστέρα. Η άμυνα θα είναι το «κλειδί» απέναντι σε μία ομάδα που παίζει με ένταση και προέρχεται από τέσσερις διαδοχικές νίκες. Ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να «χτυπήσει» στη ρακέτα τους Ίβηρες, εκεί που περιμένουν τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ντόντα Χολ, οι Χάιμε Πραδίγια και Μάθιου Κοστέλο.

Ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 8-6 με αγώνα λιγότερο, ενώ η Βαλένθια βρίσκεται στο 10-5 και στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Η βαθμολογική κατάσταση της Βαλένθια δείχνει πως είναι μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες αυτή τη στιγμή στην Euroleague και την ίδια ώρα ο αγώνας είναι must-win για τον Ολυμπιακό.

Την αναμέτρηση Ολυμπιακός-Βαλένθια θα διευθύνουν οι Σάσα Πουκλ (Σλοβενία), Λούκα Καρντούμ (Κροατία) και Αμίτ Μπάλακ (Ισραήλ).

Τρίτη 16/12

18:00 Ντουμπάι BC-Μακάμπι Novasports Prime

19:45 Φενέρμπαχτσε-Παναθηναϊκός Novasports 4HD

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Ερυθρός Αστέρας Novasports Start

21:15 Ολυμπιακός-Βαλένθια Novasports Prime

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports 5HD

22:00 Παρί-Μπαρτσελόνα Novasports 6HD

Τετάρτη 17/12

20:00 Ζάλγκιρις-Αναντολού Εφές Novasports 6HD

21:00 Βιλερμπάν-Μπάγερν Novasports Start

21:30 Παρτίζαν-Βίρτους Novasports 3HD

21:30 Μπασκόνια-Μονακό Novasports Prime

Η βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ 11-4

Βαλένθια 10-5

Μπαρτσελόνα 10-5

Φενέρμπαχτσε 9-5 *

Μονακό 9-6

Ζάλγκιρις 9-6

Ερυθρός Αστέρας 9-6

Παναθηναϊκός 9-6

Ρεάλ Μαδρίτης 9-6

Ολυμπιακός 8-6 *

Αρμάνι Μιλάνο 8-7

Ντουμπάι BC 7-8

Βίρτους Μπολόνια 7-8

Παρτίζαν 6-9

Παρί 5-10

Μακάμπι 5-10

Μπασκόνια 5-10

Αναντολού Εφές 5-10

Μπάγερν Μονάχου 5-10

Βιλερμπάν 3-12

*Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε έχουν παιχνίδι λιγότερο.