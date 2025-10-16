Ο Ολυμπιακός ψάχνει την επιστροφή στις νίκες στην Ευρωλίγκα. Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο «Aleksandar Nikolic Hall» του Βελιγραδίου, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας (22:00, Novasports Prime).

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα την Τρίτη (14/10) γνώρισε την πρώτη φετινή εντός έδρας ήττα στη διοργάνωση, χάνοντας 82-78 από την Αναντολού Εφές στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Επί της ουσία οι Πειραιώτες «πλήρωσαν» τα λάθη του και την έλλειψη ενέργειας, μετά την επικράτηση στο ντέρμπι «αιωνίων» επί του Παναθηναϊκού την περασμένη Κυριακή για το πρωτάθλημα.

Με αυτό τον τρόπο ο Ολυμπιακός μετράει δύο νίκες και δύο ήττες στην Ευρωλίγκα και καλείται απόψε να επιστρέψει το ρεκόρ του σε θετικό πρόσημο.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ γνώρισε βαριά ήττα στο Βελιγράδι τη Δευτέρα, χάνοντας με σκορ 92-71 από την Μπαρτσελόνα και με μόλις μία ήττα σε τέσσερα ματς έχει την τέταρτη χειρότερη άμυνα της διοργάνωσης με 92 πόντου παθητικό μέσο όρο!

Σε αγωνιστικό επίπεδο, νο άουτ για τον Ολυμπιακό είναι οι Τόμας Γουόκαπ, Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς. Αυτό σημαίνει ότι οι «ερυθρόλευκοι» θα βασιστούν για ακόμα ένα ματς στους Νιλικίνα και Λι.