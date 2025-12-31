Το παλεύει και πιέζει τον εαυτό του, ωστόσο ο Τάισον Γουόρντ (οστικό οίδημα στην πρόσθια μοίρα του έξω κνημιαίου κονδύλου) δύσκολα θα βρίσκεται στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το ντέρμπι της Παρασκευής (2/1, 21:15, Novasports Prime) με τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens.

Ο Αμερικανός συνεχίζει να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα και δεν θεωρείται έτοιμος για ένα παιχνίδι τόσο υψηλής έντασης και απαιτήσεων. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας γνωρίζει ότι θα τον χρειαστεί περισσότερο στη «διαβολοβδομάδα» που ακολουθεί, με τις αναμετρήσεις απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη και τη Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ.

Μέχρι στιγμής, ο Γουόρντ μετρά 7,2 πόντους, 3,1 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ κατά μέσο όρο σε 19:49 συμμετοχής σε 13 αγώνες της EuroLeague. Στη θέση «3» τα λεπτά αναμένεται να μοιραστούν οι Κώστας Παπανικολάου, Εβάν Φουρνιέ, ενώ δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθεί εκεί και ο Φρανκ Νιλικίνα σε πιο «κοντά» σχήματα.