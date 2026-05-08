Σύμφωνα με ιταλικά Μέσα, ο Ολυμπιακός έχει βάλει στο μεταγραφικό του στόχαστρο τον Λιθουανό φόργουορντ της Ζάλγκιρις, Αζουόλας Τουμπέλις για την ενίσχυση στη γραμμή των φόργουορντ των ερυθρόλευκων.

Ο Ολυμπιακός έχει ήδη ξεκινήσει την προεργασία του για τη μεταγραφική ενίσχυση της θερινής μεταγραφικής περιόδου, με τους ερυθρόλευκους να έχουν «κυκλώσει» στο μπλοκάκι τους την περίπτωση του Αζουόλας Τουμπέλις, του 24χρονου Λιθουανού πάουερ φόργουορντ της Ζάλγκιρις, που πραγματοποίησε εξαιρετική χρονιά, οδηγώντας την ομάδα του μέχρι και τα play-offs της Euroleague, όπου διεκδικεί την πρόκριση στο Final Four κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

