Επίσημη δήλωση του μέλους του Δ.Σ. της Φενερμπαχτσέ και υπεύθυνου της πρωταθλήτριας Ευρώπης 2025, Τζεμ Τσιριτσί, ανήρτησε στην ιστοσελίδα της η ομάδα της Κωνσταντινούπολης τονίζοντας πως πρότεινε τόσο για σήμερα (5/12) όσο και για το Σάββατο (6/12) τη διεξαγωγή του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για την 14η αγωνιστική της Euroleague, που αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας την Πέμπτη (4/12). Όπως αναφέρει ο Τζεμ Τσιριτσί έλαβε αρνητική απάντηση και στις δύο αυτές προτάσεις.

Ο Τσιριτσί επισήμανε: «Οι καιρικές συνθήκες σήμερα (5/12) δεν διαφέρουν από χθες (4/12). Υπάρχουν οι ίδιες καιρικές συνθήκες. Ο λόγος που ακυρώθηκε χθες ο αγώνας είναι η ασφάλεια των φιλάθλων. Είναι μια απόφαση που ελήφθη από την κυβέρνηση. Τι θα αλλάξει σήμερα, θα διεξαχθεί αυτός ο αγώνας; Εάν παιχτεί αυτός ο αγώνας, δεν είναι θέμα ασφάλειας. Μια κατάσταση που προκλήθηκε από διαρροή νερού στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Έχουμε ήδη κάνει την απαραίτητη αλληλογραφία το πρωί. Εκφράσαμε επίσης την αντίρρησή μας στη Euroleague. Θα παρακολουθήσουμε το αποψινό ματς. Αυτό θα είναι ένας δείκτης για εμάς. Ήρθαμε εδώ για να παίξουμε μπάσκετ, αλλά αν θέλουν να παίξουν σκάκι, είμαστε καλοί και στο σκάκι».

Αναλυτικά, το μέλος του Δ.Σ. της Φενερμπαχτσέ και υπεύθυνος της πρωταθλήτριας Ευρώπης 2025 δηλώνει στην ιστοσελίδα της τουρκικής ομάδας:

«Δύο ώρες πριν από τον αγώνα, οι υπεύθυνοι της Euroleague μας είπαν ότι ο αγώνας ακυρώθηκε και αναβλήθηκε για μεταγενέστερη ημερομηνία λόγω της απόφασης ασφαλείας που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Αναλάβαμε δράση και συναντηθήκαμε με όλες τις αρχές. Τουλάχιστον κάναμε μια πρόταση να διεξαχθεί ο αγώνας αύριο (σήμερα 5/12).

Ωστόσο, η πρόταση αυτή απορρίφθηκε επειδή οι ομάδες της ίδιας πόλης (Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός) δεν μπορούσαν να παίξουν αγώνες την ίδια ημέρα. Στο παρελθόν, έχουμε παίξει αγώνες με την Αναντολού Εφές τις ίδιες ημερομηνίες. Ήρθαμε εδώ από την Τουρκία, υπάρχει χάσιμο χρόνου και προσπάθειας.

Κάναμε άλλη μια πρόταση για να παίξουμε τον αγώνα το Σάββατο (σ.σ. 6/12. Ούτε αυτή η πρόταση έγινε αποδεκτή λόγω της διεξαγωγής του αγώνα Ολυμπιακός-ΑΕΚ. Εκείνο το ματς θα μπορούσε να είχε αναβληθεί, αλλά είπαν ότι δεν μπορούσε να αναβληθεί λόγω του αγώνα της ΑΕΚ στο Champions League. Όλες οι προτάσεις μας απορρίφθηκαν κατ’ αυτόν τον τρόπο. Απόψε υπάρχει αγώνας Παναθηναϊκός–Βαλένθια. Ανυπομονούμε για απόψε.

