Με μία ακόμη απουσία, αυτή του Ονουράλπ Μπιτίμ, θα ταξιδέψει η κάτοχος του τίτλου της Euroleague (Άμπου Ντάμπι 2025), στην Αθήνα, για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Πέμπτη (4/12, 21:15, Novasports Prime).

Ο Ονουράλπ Μπιτίμ υπέστη διάστρεμμα στον αγώνα της εθνικής Τουρκίας κόντρα στη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και δεν είναι σε θέση ν’ αγωνιστεί.

Ο Τούρκος φόργουορντ υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία και διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί ρήξη συνδέσμων στον αστράγαλο. Φέτος στα 12 από τα 13 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί στη Euroleague έχει 2,3 πόντους, 1,1 ριμπάουντ μέσο όρο, ανά αγώνα.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν υπολογίζει για το μεθαυριανό ματς και στους Σκότι Ουίλμπεκιν και Τζίλσον Μπάνγκο.