Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports Prime) η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στην εφετινή Euroleague.

Οι Πειραιώτες δοκιμάζεται στην έδρα της Φενέρμπαχτσε, με στόχο να κάνουν «ποδαρικό» με το δεξί στη διοργάνωση.

O Γιώργος Μπαρτζώκας είδε τον ΜακΚίσικ να βρίσκεται κανονικά στην αποστολή, σε αντίθεση με τον Ναζ Μήτρου-Λονγκ, που έγινε πατέρας και έμεινε στην Ελλάδα. Εκτός φυσικά είναι και οι τραυματίες Μουσταφά Φαλ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Κίναν Έβανς.

Από την πλευρά του, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα τραυματισμών, και μάλιστα φέτος η ομάδα του ενισχύθηκε σημαντικά. Απέκτησε τον Μπόμπαν Μαριάνοβιτς, τον πρώην σέντερ του Ολυμπιακού Κεμ Μπιρτς, αλλά και τους γκαρντ της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Μπάλντγουιν και Κόλσον.

Στα αξιοσημείωτα η επιστροφή του Τάιλερ Ντόρσεϊ στην Κωνσταντινούπολη, που θα αγωνιστεί κόντρα στην παλιά του ομάδα.

Τα δεκάλεπτα: 17-13, 32-36

Shaquielle from WAY DOWNTOWN at the end of the shot clock👀🔥#MotorolaMagicMoments l @Moto l @Olympiacos_BC pic.twitter.com/XxJhTrCMF0

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 4, 2024