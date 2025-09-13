Ο Μάικ Τζέιμς στα 7,4΄΄ πριν τη λήξη έκρινε το ματς στην παράταση

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στο πρώτο του φιλικό επί κυπριακού εδάφους από την Μονακό, στην παράταση (70-70κ.α.). Οι «ερυθρόλευκοι» είδαν τον Μάικ Τζέιμς στα 7,4΄΄ πριν τη λήξη να ευστοχεί σε τρίποντο και να διαμορφώνει το τελικό 83-80 στο «Νεόφυτος Χανδριώτης».

Οι πρωταθλητές Ελλάδας παρατάχθηκαν δίχως τους Σάσα Βεζένκοφ, Νίκολα Μιλουτίνοβ, αλλά και τους Έλληνες διεθνείς Κώστα Αντετοκούνμπο, Κώστα Παπανικολάου, Γιαννούλη Λαρεντζάκη και Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε σε εξαιρετική μέρα τον Τόμας Ουόκαπ, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 16 πόντους, 2 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 19:39, ενώ διψήφιοι ήταν και οι Ντόντα Χολ (15π., 9ρ.) και Άλεκ Πίτερς (13π.)

Από τη Μονακό, στον πάγκο της οποίας βρέθηκε ο άμεσος συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη, Ηλίας Καντζούρης, ξεχώρισαν οι Νίκολα Μίροτιτς και Μάικ Τζέιμς με 20 και 19 πόντους, αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 12-18, 34-42, 51-55, 70-70κ.α., 80-83 παρ.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 16 (3), Γουόρντ 6, Πίτερς 13, Χολ 15, Φουρνιέ 4 (1), Έβανς 8, Λι 7 (1), Κουμάντζε 2, Νετζήπογλου, ΜακΚίσικ 9 (1).

Μονακό (Καντζούρης): Ντιαλό 10 (1), Χέιζ 5, Καλάθης 5 (1), Μίροτιτς 20, Τζέιμς 19 (3), Μπλόσομγκεϊμ 6, Μακουντού 9, Μισινό, Μοτιεγιούνας, Τάρπεϊ, Μπεγκαρίν 2, Νέντοβιτς 7 (1).