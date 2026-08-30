Ο Ολυμπιακός επικράτησε 77-63 του Προμηθέα στο πρώτο ανεπίσημο φιλικό. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν την ευκαιρία για ένα «ξεμούδιασμα» μετά την πρώτη εβδομάδα της προετοιμασίας τους στο ματς που διεξήχθη στο νέο προπονητήριο της ομάδας και έληξε με 77-63 μετά από τρία δεκάλεπτα.

Για τον Ολυμπιακό, που παρουσιάστηκε ελλιπής εξαιτίας της απουσίας 10 διεθνών παικτών, αγωνίστηκαν και οι Τζωρτζ Πάπας, Δημήτρης Κλωναράς και Μπράιαντ Ντάνστον που βοηθούν τους Πρωταθλητές Ευρώπης στο πρώτο διάστημα της προετοιμασίας τους για τη νέα σεζόν, ενώ στο φιλικό έπαιξε και ο νεαρός Σπύρος Παπαϊώαννου, πρωταθλητής Ελλάδος με την εφηβική ομάδα.

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 56-36, 77-63.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Πάπας 18, Μίλερ-ΜακΙντάιρ 8, Γουόρντ 14, Χολ 13, Ντάνστον 8, Τζόουνς 4, Πλώτας 7, Μπουρνελές 3, Κλωναράς 2, Παπαϊωάννου.