Ανεβάζοντας κατακόρυφα την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός, επικράτησε το Σάββατο με το ευρύ 95-67 του Προμηθέα, στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας των Πειραιωτών, που διεξήχθη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τον έλεγχο από νωρίς, και έδωσαν ρυθμό στην επίθεσή τους, παρά τις απουσίες των διεθνών παικτών τους.

Πρωταγωνιστής ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 19 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Σέιμπεν Λι πρόσθεσε 18 πόντους.

Ο Ντόντα Χολ κυριάρχησε κοντά στο καλάθι με 15 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Καλίφα Κουμάτζι άφησε θετικά δείγματα με 12 πόντους.

Ο Τάισον Γουόρντ μέτρησε 11 πόντους, αλλά έμεινε άστοχος, έξω από τα 6,75 μ. (0/4).

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η επιστροφή του Κίναν Έβανς, ο οποίος, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, αγωνίστηκε για 20 λεπτά και σκόραρε 3 πόντους.

Για την ομάδα της Πάτρας, ο Χάμοντς είχε 12 πόντους και ο Κόουλμαν 11.

Τα δεκάλεπτα: 25-21, 39-39, 79-49, 95-67.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ, Λι 18 (1), Γουόρντ 11, Μπουρνελές 2, Έβανς 3, Βεζένκοβ 19 (3), Χολ 15, Νετζήπογλου 4, Πίτερς 2, Κουμάτζι 12, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ 9 (3)

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Λιμνιάτης): Χάμοντς 12 (2), Κόουλμαν 11 (1), Πλώτας 8 (1), Καπετάκης 5, Τσίπας, Λάγιος 6, Πρέκας, Κομνιανίδης 6 (1), Πόλικαπ 5, Μακιούρα 8 (2), Σταυρακόπουλος 6 (2)