Λίγο μετά την ήττα του Ολυμπιακού με 62-57 από τον Ερυθρό Αστέρα, ο Εβάν Φουρνιέ έκανε τον απολογισμό του αγώνα, αποκαλύπτοντας ότι ο ίδιος αισθάνεται υπεύθυνος για την κακή εικόνα της ομάδας στο πρώτο ημίχρονο.

Ο Γάλλος γκαρντ αποκάλυψε αρχικά το κλίμα που επικρατούσε σε ένα συγκεκριμένο time out που κάλεσε ο Γιώργος Μπαρτώκας, που τα «έψαλε» στους παίκτες του, ενώ στη συνέχεια προχώρησε στο αγωνιστικό. Εκεί, πήρε την ευθύνη για την κάκιστη εικόνα της ομάδας στο πρώτο μέρος, αναφέροντας ότι αισθάνθηκε ότι ήταν και δική του ευθύνη η εικόνα, καθώς όπως ανέφερε ένιωσε ότι χάλασε τον ρυθμό της ομάδας του. Στη συνέχεια σημείωσε ότι σε τέτοια παιχνίδια δεν καταφέρνει πάντα κανείς να φτάσει μέχρι την ανατροπή, παραδεχόμενος ότι η αντίδραση του Ολυμπιακού ήρθε όταν ήταν πλέον αργά.

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