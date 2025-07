Το μεσημέρι της Κυριακής (13/07), ο Εβάν Φουρνιέ είχε χρόνο και αποφάσισε να διοργανώσει ένα «Q&A», απαντώντας σε δεκάδες ερωτήσεις που του έγιναν στην πλατφόρμα.

Πέρα από την ενδεχόμενη μεταγραφή του Γιόνας Βαλαντσιούνας στον Παναθηναϊκό, ο Γάλλος σταρ ρωτήθηκε και για πιθανή απόκτηση του Βασίλιε Μίτσιτς από τον Ολυμπιακό.

Παρ’ όλα αυτά, ο πρώην ΝΒΑer επέστησε την προσοχή των φίλων των «ερυθρόλευκων» στις λανθασμένες πληροφορίες που μπορεί να μεταφέρονται για το θέμα του Σέρβου, τονίζοντας ότι πρέπει να πιστέψουν κάτι, μόνο όταν γίνει επίσημο.

«Νομίζω πως υπάρχουν πολλοί που απλώς θέλουν λίγη προσοχή στο Twitter. Να πιστεύετε κάτι, μόνο όταν γίνει επίσημο», έγραψε αναλυτικά ο Γάλλος σταρ.

I got a bit of time on my hands… Q&A?

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) July 13, 2025