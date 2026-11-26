Ο Εβάν Φουρνιέ έκανε τον απολογισμό της νίκης του Ολυμπιακού με 104-79 επί της Χάποελ Τελ-Αβίβ στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Γάλλος γκαρντ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την εμφατική νίκη χαρακτηρίζοντάς τη ως μία πλήρη συλλογική εμφάνιση, πριν συμπληρώσει ότι πλέον σειρά παίρνει το διάλειμμα των εθνικών ομάδων και η ξεκούραση που είναι απαραίτητη για όλους στην ομάδα

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