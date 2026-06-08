Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ο κορυφαίος του Ολυμπιακού στον τρίτο τελικό, σημειώνοντας 28 πόντους και οδηγώντας την ομάδα του στο 2-1 στη σειρά απέναντι στον Παναθηναϊκό.
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Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ο κορυφαίος του Ολυμπιακού στον τρίτο τελικό, σημειώνοντας 28 πόντους και οδηγώντας την ομάδα του στο 2-1 στη σειρά απέναντι στον Παναθηναϊκό.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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